Vuelta : Suivez en direct le contre-la-montre en épilogue du Tour d’Espagne (LIVE commenté 17H)

Après trois semaines de course, la 76e édition de la Vuelta s’achève ce dimanche par un contre-la-montre de 33,8 km entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Primoz Roglic a rendez-vous avec l’histoire lors de cette 21e et ultime étape du Tour d’Espagne. S’il parvient à conserver son maillot rouge de leader à l’issue du chrono, scénario le plus probable, le Slovène deviendra le troisième coureur à remporter trois années de suite le Tour d’Espagne. Seuls 2 coureurs l’ont fait jusqu’à présent : le Suisse Tony Rominger (1992, 1993, 1994) et l’Espagnol Roberto Heras (2003, 2004, 2005).

Roglic s’élancera avec 2 : 38 d’avance sur son dauphin Enric Mas, 4 : 48 sur Jack Haig, qui s’est emparé de la 3e place lors d’une 20e étape débridée, 5 : 48 sur Adam Yates et 8 : 14 sur Gino Mäder.

Depuis 2014, les coureurs avaient pour habitude d’achever leur Vuelta par une étape en ligne avec la traditionnelle arrivée à Madrid. Au menu de cette 76e édition, un chrono individuel de près de 34 kilomètres vallonnés qui ne devrait pas poser problème à Roglic, champion olympique en titre de la discipline. Les coureurs feront, dès le départ, face à une montée qui deviendra de plus en plus raide avant une descente technique et un final toujours vallonné. Un dernier mur de 500 mètres à 10% de moyenne restera à gravir avant de couronner le grand vainqueur.