Vuelta : Storer remporte la dixième étape devant Vansevenant, Eiking s'empare du maillot rouge de Roglic, tombé sans gravité

L'Australien Michael Storer (Team DSM), déjà vainqueur de la septième étape à Balcon de Alicante le 20 août dernier, a doublé la mise ce mardi en remportant la dixième étape de la Vuelta disputée sur la distance de 189 kilomètres entre Roquetas del Mar et Rincón de la Victoria (189 kilomètres), le long des côtes espagnoles, au sud de la Sierra Nevada.

Le Belge Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step), qui dispute son premier Grand Tour, a terminé à la deuxième place en réglant le sprint des poursuivants, à 22 secondes du vainqueur.

Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert), présent dans l'échappée du jour, s'est emparé du maillot rouge du Slovène Primoz Roglic, son équipe Jumbo - Visma n'ayant pas cherché à le défendre.

Le coureur de l'équipe belge de Jean-François Bourlart, qui brille sur cette Vuelta (une étape et deux jours en rouge pour Rein Taaramäe), compte 58 secondes d'avance sur Guillaume Martin (Cofidis), qui a lui aussi passé la journée à l'avant de la course. Primoz Roglic, qui a laissé filer près de douze minutes, suit à 2:17.

Le Slovène a pourtant fait preuve de panache en passant à l'offensive dans l'unique ascension du jour, le Puerto de Almachar (10.6 kilomètres, col de deuxième catégorie)... avant de chuter dans la descente, sans gravité. Il n'a du coup pas repris de temps à ses trois plus proches poursuivants (Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Jack Haig), mais le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers), vainqueur du dernier Giro, a encore perdu 37 secondes sur ses rivaux.

C'est aussi dans cette montée que Michael Storer, 24 ans, a placé son attaque décisive et faussé compagnie à ses trente compagnons d'échappée. Il s'agit de la quatrième victoire de sa carrière, et la quatrième en l'espace de... 25 jours, puisqu'il avait remporté la troisième étape et le classement général du Tour de l'Ain le 31 juillet dernier.

Mercredi, la onzième étape de ce Tour d'Espagne mènera les coureurs d'Antequera à Valdepeñas de Jaén, sur la courte distance de 133.6 kilomètres. Les prétendants à la victoire finale devraient à nouveau pouvoir s'expliquer dans la montée finale, qui comprend des passages à plus de 20%...