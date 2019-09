Après une bonne journée de repos, place à la 10e étape de la Vuelta ce mardi. Un contre-la-montre de 36,2km attend les coureurs entre Jurançon et Pau.

Au classement général, c’est Nairo Quintana qui est porteur du maillot rouge. Le nouveau coureur d’Arkea-Samsic a profité de la défaillance de Nicolas Edet et de son attaque saillante pour récupérer quelques précieuses secondes et s’emparer du maillot rouge lors de la 9ème étape. Le "Big Four" Quintana, Valverde, Roglic et Lopez se tiennent en vingt petites secondes au général.

Un maillot que Quintana s’attend déjà à céder mardi au terme du chrono vers Pau. "Roglic a l’avantage, il est le meilleur spécialiste du chrono. Il va falloir que je roule de manière spectaculaire, voire extraterrestre, pour ne pas perdre ce maillot mardi. Après, nous continuerons d’essayer avec l’équipe pour reprendre ce maillot et le porter jusqu’à la fin."