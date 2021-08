Si Roglic peut être serein avant d’aborder cette deuxième semaine, il devra néanmoins se méfier de la surprenante équipe de Movistar et ce malgré l’abandon d’ Alejandro Valverde lors de la 7e étape . À l’aube des 12 dernières étapes, le duo espagnol Enric Mas (+28'') et Miguel Angel Lopez (+1'21'') apparaît comme la principale menace pour Roglic .

Une semaine après le départ de la 76e édition de la Vuelta, le Tour d’Espagne cycliste, le double tenant du titre Primoz Roglic a prouvé à tout le monde qu’il était le principal favori à sa succession. Le leader du général a pris son temps et a attendu l’ultime étape de la première semaine de course pour faire la différence sur ses concurrents. Mais la route est encore longue jusqu’à Saint-Jacques de Compostèle.

En ouverture de la deuxième semaine de course, un parcours totalement plat ou presque, puisque les coureurs feront face au col d’Almàchar (2e catégorie) à 15 kilomètres de l’arrivée après 160 kilomètres de plat. Certains baroudeurs pourraient aller au bout de cette 10e étape entre Roquetas de Mar et Rincón de la Victoria.

Le profil de la 14e étape © La Vuelta

Les jours qui suivent ne seront pas non plus des plus favorables aux grimpeurs. Il faut attendre la 14e étape du samedi afin de retrouver un profil d’étape qui devrait permettre aux favoris et donc à Roglic de faire la différence au classement général.

La 14e étape, avec l’exigeant Puerto de Ballestreros, une montée sur 3 kilomètres de béton pour un pourcentage moyen de 14%, s’annonce très excitante. L’arrivée au sommet du Pico Villuercas (catégorie 1) pourrait s’avérer décisive et fixer le classement général.