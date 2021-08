Quel numéro ! Parti tout seul à 87 kilomètres de l’arrivée dans l’une des plus belles étapes de la Vuelta, Rafal Majka a remporté la quinzième étape de la Vuelta au terme d’une échappée sensationnelle. Au classement général, aucun changement important n’a eu lieu.

L’étape longue de 197,5 km entre Navalmoral de la Mata et El Barraco a tenu ses promesses. En début de course, les échappées s’enchaînent sans qu’un groupe n’arrive à se détacher définitivement. Dans la première ascension de jour, Fabio Aru (Qhubeka NextHash) et Rafal Majka (UAE Emirates) parviennent à prendre les devants, alors qu’un grand groupe de contre suit derrière avec notamment Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Wout Poels (Bahrain-Victorious) et Carlos Verona (Movistar Team).

Derrière, c’est logiquement la formation Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux du maillot rouge Odd Christian Eiking qui contrôle tranquillement. Dans le groupe à la poursuite du duo, l’entente n’est pas optimale, ce qui l’empêche de revenir à hauteur des deux fuyards.

À 87 kilomètres de l’arrivée, Aru n’arrive plus à suivre le rythme de Majka et doit le laisser partir puisque le Polonais ne veut pas laisser revenir de derrière. En contre, la désorganisation continue. Certains prennent de l’avance, d’autres reviennent, la situation est idéale pour l’ancien troisième de la Vuelta, toujours parti dans un raid solitaire.

À 57 kilomètres du but, Kruijswijk fait exploser le groupe à la poursuite de Majka et part seul dans un duel entre hommes qu’il commence avec deux minutes de retard. Il parvient à reprendre une trentaine de secondes avant de buter. Sauf accident, Majka semble se diriger vers une victoire sensationnelle. Au pied de la dernière ascension, le coureur de l’équipe Emirates possède encore 1'30" d’avance sur Kruiswijk. Rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Dans le groupe des favoris, certains coureurs tentent de sortir pour grapiller un peu de temps, mais seul Adam Yates (Ineos Grenadiers) a réussi à prendre quinze secondes sur les autres cadors du peloton.

Impérial, Majka remporte cette quinzième étape de la Vuelta au terme d’un numéro démentiel long de 87 kilomètres en solitaire devant Kruiswijk et Chris Hamilton (Team DSM) . Après une première étape remportée en 2017, le Polonais signe ici un deuxième succès sur les routes espagnoles. Eiking reste maillot rouge avec 54" d’avance sur Guillaume Martin (Cofidis) et 1'36" sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ce lundi, c’est jour de repos pour le peloton qui reprendra la course mardi.