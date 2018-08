Vuelta: Phil Bauhaus, malade, est remplacé par Max Walscheid dans l'équipe Sunweb

Le sprinter allemand Phil Bauhaus, malade, ne pourra pas disputer le Tour d'Espagne. N'étant pas suffisamment remis d'un virus, il est remplacé par son compatriote Max Walscheid au sein de l'équipe Sunweb.

"Phil était notre sprinter pour la Vuelta, mais avec Max, nous avons un très bon remplaçant. Ce sera son premier grand tour. Il pourra dès lors continuer sa progression", déclare le directeur sportif Aike Visbeek.

Le Néerlandais Wilco Kelderman sera le leader du team Sunweb sur la Vuelta, qui débute samedi à Malaga. Il effectuera sa rentrée à cette occasion.

Kelderman s'était fracturé la clavicule et a été opéré au début du mois de juillet et avait de ce fait manqué le Tour de France. Kelderman, 27 ans, avait chuté lors de la course pour le championnat des Pays-Bas à Hoogerheide.