Vuelta - Passé de héros à zéro, Superman Angel Lopez est "désolé" d'avoir abandonné

Troisième du classement général au départ de la 20e étape, le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) a abandonné samedi lors de l’avant-dernière étape de la Vuelta. Piégé, comme son compatriote Egan Bernal (INEOS Grenadiers) par l’attaque de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Adam Yates (Ineos Grenadiers) et Jack Haig (Bahrain Victorious) à 60 km de l’arrivée, Miguel Angel Lopez, visiblement frustré, a mis pied à terre alors qu’il comptait 5 minutes de retard sur le groupe Roglic et que le podium final lui échappait.

Après cet abandon polémique, Superman Angel Lopez, qui n’a pas été "super" pour le coup, s’est excusé via un communiqué de l’équipe Movistar.

"Comme vous l’avez vu, le moment où le groupe s’est cassé a été une situation difficile, dure à résoudre. On s’est retrouvés dans une position difficile avec certains coureurs dangereux qui se sont échappés. Bahrain-Victorious a bien joué, c’était difficile de boucher un tel trou, surtout à ce moment de La Vuelta. Les jambes sont fatiguées, le niveau est élevé et bien sûr personne n’allait nous aider à boucher le trou. On a mis du temps à réagir. Il y avait tellement de facteurs et au final c’est triste pour moi de finir La Vuelta ainsi", a-t-il expliqué.

Avant de poursuivre : "Je veux m’excuser auprès de mes coéquipiers. On n’était plus que cinq sur cette Vuelta, seulement trois étaient là pour jouer le rôle d’équipier et ils ont tout donné pour nous. C’était une situation compliquée et ça s’est terminé comme ça. J’ai décidé d’arrêter de me battre dans une bataille qui était tout sauf perdue. Maintenant je veux dire aux fans, aux sponsors et aux organisateurs que je suis désolé pour ce qui s’est passé".

Héros lors de la 18e étape, zéro ce samedi, Miguel Angel Lopez devra soulever des montagnes pour redorer son blason.