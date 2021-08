Et de deux pour Fabio Jakobsen ! Le sprinteur de l’équipe Deceuninck-Quick Step s’est de nouveau imposé sur les routes de la Vuelta, remportant son deuxième bouquet dans un sprint massif devant Alberto Dainese et Jasper Philipsen. Primoz Roglic reste en rouge.

C’était jour de sprint sur les routes de la Vuelta. Lors de la huitième étape du Tour d’Espagne, les coureurs avaient rendez-vous pour une étape de 173,3 kilomètres entre Santa Pola et la Manga del Mar Menor. Le parcours sans grandes difficultés offrait une nouvelle possibilité pour les coureurs les plus véloces du peloton.

Dès le début de la course, trois Espagnols prennent la poudre d’escampette : Ander Okamika, Aritz Bagües et Mikel Iturria mais l’écart ne passe jamais au-dessus des 4 minutes. Derrière, le peloton ne veut pas laisser passer cette occasion et revient sous la conduite des équipes Alpecin-Fenix (pour Jasper Philipsen) et Deceuninck-Quick Step (pour Fabio Jakobsen).

Les fuyards sont finalement repris à 36 kilomètres de l’arrivée. La décision se fait donc sur un sprint royal.

Un peu trop loin au début de l’emballage final, Jasper Philipsen réussit tout de même à se placer dans la roue de Fabio Jakobsen mais n’arrive pas à le remonter. Le Néerlandais s’impose finalement devant Alberto Dainese (Team DSM), Jasper Philipsen et Jordi Meeus. Grâce à sa victoire, Jakobsen prend la tête du classement par points, avec 16 unités d'avance sur Philipsen. Il remporte ainsi sa deuxième victoire sur cette Vuelta après celle lors de la 4e étape.

Au classement général, Primoz Roglic conserve son maillot de leader devant Felix Großschartner. Dimanche, le peloton se rendra au sommet de l'Alto de Velefique, dans une étape destinée aux favoris qui devrait faire pas mal de dégats.