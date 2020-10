Vuelta : Michael Woods gagne la 7ème étape à Villanueva de Valdegovia

Michael Woods (CAN, Education First) a remporté la 7ème étape du Tour d’Espagne 2020 à Villanueva de Valdegovia, dans le Pays basque. Sur un parcours accidenté (deux passages par l’Alto d’Orduña avec des rampes à 14%) de 159,7 kilomètres, et au lendemain de la journée de repos, il a devancé les Espagnols Omar Fraile (ESP, Astana) et Alejandro Valverde (ESP, Movistar).