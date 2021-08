Vuelta : Michael Storer s'impose au sommet de la 7e étape, Valverde abandonne et Roglic garde son maillot rouge

Michael Storer a remporté la 7e étape du Tour d’Espagne. L’Australien de 24 ans avait pris l’échappée matinale et s’est défait de tous ses compagnons dans la dernière ascension.

Dans cette étape longue de 152km, 6 cols sont répertoriés pour casser les pattes du peloton en cette fin de première semaine. Primoz Roglic, qui a récupéré son maillot rouge de leader, laisse filer un groupe de 29 échappés, dont les Belges Dewulf, Crasse et Vanhoucke. A 40km de l’arrivée, Alejandro Valverde, parti en contre, chute lourdement et est contraint à l’abandon. L’image fend le coeur : l’Espagnol est en larmes, avachi sur son guidon. S’agit-il du dernier jour de course de sa carrière ? A 41 ans, le vainqueur de la Vuelta 2009 est déjà ressuscité à plusieurs reprises, preuve qu’il ne faut jurer de rien avec lui. A l’avant, les échappés s’écharpent au fil d’accélérations tranchantes dans ce parcours accidenté. Sivakov, Kron, Verona, Storer semblent se détacher de leurs poursuivants. Dans le Balcon de Alicante (8,4km à 6,2% de moyenne), les organismes sont mis à rude épreuve. Le final promet des pourcentages à 14%, et dans ces pentes abruptes, c’est Michael Storer qui parvient à se défaire des autres fuyards. Le coureur DSM va chercher sa troisième victoire de la saison. En partance pour Groupama FDJ la saison prochaine, l’Australien prouve qu’il peut briller sur des parcours montagneux. Primoz Roglic et ses poursuivants au classement général se sont neutralisés dans l'ascension finale. Le Slovène conserve le maillot rouge.