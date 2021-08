Vuelta : les cadors se donnent rendez-vous au sommet (suivez la 9e étape en direct commenté dès 11h55)

C’est jour de montagne aujourd’hui sur les routes de la Vuelta. Lors de la neuvième étape, le peloton aura fort à faire pour se rendre à l’Alto de Velefique dans une étape de 188 kilomètres en venant de Puerto Lumbreras.

Après un début de course assez calme, le peloton devra faire face à l’effrayant Alto Collado Venta Luisa (29 km à 4,4%) dont le sommet frôle la barre des 2000 mètres d’altitude. Après la descente et une petite montée supplémentaire, les coureurs arriveront au pied du juge de paix de l’étape : l’Alto De Velefique. Long de 13,2 kilomètres à une moyenne de 6,4%, le col offre une occasion unique aux favoris de s’exprimer. La première moitié du col sera la partie la plus compliquée avec des passages jusqu’à 15%. De quoi faire peur aux plus timorés.

Maillot rouge avec 8 secondes d’avance sur Felix Grossschartner, Primoz Roglic pourrait utiliser cette étape pour frapper un grand coup et reléguer ses adversaires au général alors que Mas (+25"), Lopez (+36"), Bernal (+41"), Haig (+57"), Yates (+1'22") et Landa (+1'42") ne sont pas très loin. La veille du premier jour de repos, les cadors du peloton ne devront pas se retenir.

Le départ est annoncé sur le coup de 11h55 alors que l’arrivée est prévue aux alentours de 17h30.