Vuelta : La 19e étape, le paradis des baroudeurs ? (direct commenté)

Au lendemain du superbe numéro de Miguel Angel Lopez, vainqueur au sommet du redoutable Altu d'El Gamoniteiru, le peloton de la Vuelta retrouve les routes pour la 19e et antépénultième étape de cette édition 2021. Au programme, 191,2 kilomètres sinueux entre Tapia et Monforte de Lemos qui devraient tailler la part belle aux baroudeurs.

Le parcours est en effet plus que casse-pattes avec plusieurs ascensions de 2e et 3e catégorie, naviguant entre la Galice et la Principauté des Asturies. 24 heures après une 18e étape éreintante qui aura assurément laissé des traces, le peloton pourrait donc laisser filer une longue échappée. Avis aux fuyards les plus téméraires donc !

Côté classement général, Primoz Roglic, solide leader (2m30 d'avance sur son dauphin Enric Mas) effleure du bout des doigts un 3e sacre final sur le Tour d'Espagne. Il ne reste plus qu'à concrétiser le travail en évitant les chutes.