Vuelta : L'effrayante chute collective qui a poussé la quasi totalité du peloton à la faute

Parfois en cyclisme, les étapes les plus plates peuvent réserver de bien mauvaises surprises. Demandez plutôt au peloton de la Vuelta qui en a fait l'amer constat ce mercredi. Si, sur papier, la 5e étape entre Tarancon et Albacete n'offrait aucune difficulté, tout s'est emballé à environ dix kilomètres de l'arrivée. Alors que les trains des sprinteurs commençaient à se mettre en branle et que la nervosité était plus que palpable, trois quarts du peloton a mordu la poussière suite à une très spectaculaire chute collective (1min45 dans la vidéo ci-dessous)

Parmi les victimes notables, on pointera Rein Taaramae, qui a dû laisser filer son maillot rouge ou Romain Bardet, très lourdement touché. Autres "noms" à avoir mordu la poussière, Kevin van Melsen côté belge ou Mikel Nieve, le coureur de Mitchelton.

Des images qu'on n'aime évidemment pas voir...