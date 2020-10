Vuelta : John Lelangue sur les conditions dantesques, "On a un groupe de coureurs flandriens, ils y sont habitués"

48 heures après le Tour des Flandres et alors que le Giro n'a pas encore livré son verdict final, place dès ce mardi à la Vuelta dans un enchevêtrement de courses atypique mais finalement représentatif d'une année 2020 bouleversée. A quelques heures du grand départ depuis Irun dans le Pays Basque, nous nous sommes entretenus avec John Lelangue, le directeur sportif de la formation belge, Lotto-Soudal.

"Cette fin de saison mérite forcément un temps d'adaptation mais il faut qu'on s'estime heureux que grâce à l'UCI, grâce aux organisations et aux coureurs, les Grands Tours puissent tous être au calendrier. On s'estime heureux de pouvoir courir, c'est le plus important."

>>> Lire aussi : Javier Guillen, organisateur de la Vuelta 2020 : " On tente de s'inspirer au maximum du Tour de France "

Disputée dans des conditions difficiles, sur un parcours éreintant et montagneux, où elle devra osciller entre la propagation du coronavirus et des prévisions météorologiques capricieuses et venteuses, cette Vuelta ne sera assurément pas comme les autres. Pas de quoi effrayer Lelangue : "Je ne m'inquiète pas. Et cela n'inquiète pas mes coureurs. On sait qu'on a un bon groupe de coureurs belges flandriens qui sont habitués aux conditions difficiles, donc ça peut plus jouer en notre faveur qu'à d'autres" a-t-il expliqué.

"On va essayer de briller sur cette Vuelta et de gagner des étapes" conclut Lelangue.