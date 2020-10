Vuelta : Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) visera les victoires au sprint

1er étape : Blankenberge > Ardooie : Victoire de Jasper Philipsen - Binckbanck Tour 2020 -... Jasper Philipsen a remporté la première étape du BinckBank Tour en se montrant le plus rapide au sprint, s'imposant devant Mads Pedersen. Le Belge fait coup double puisqu'il prend le maillot jaune de leader par la même occasion. Deux autres Belges, Thimo Willems en Ludovic Robeet, ont animé cette première étape, prenant la poudre d'escampette dès le début de la course. Ils ont finalement été repris à 20 kilomètres de l'arrivée. Et alors qu'un peloton regroupé se présentait vers l'arrivée, une énorme chute, impliquant près de 40 coureurs, a sensiblement diminué amputé le groupe. Dans un sprint tendu, Philipsen s'est finalement imposé.