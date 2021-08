Vuelta : Jasper Philipsen, piégé, n’a pas pu disputer le sprint

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) n’a pas pu disputer le sprint qu’il visait mardi au Tour d’Espagne. Le Belge, vainqueur de la 2e étape, s’est fait piéger, lors de la 4e étape menant à Molina de Aragón. "Heureusement, il y aura probablement une autre chance demain", a déclaré le sprinter belge après avoir dû se contenter de la neuvième place. "Pourtant, j’étais bien placé, dans le train de Démare, mais malheureusement, je me suis fait piéger et je n’ai pas pu courir le sprint. Dommage, parce que j’aime les arrivées aussi dures."

Jordi Meeus a quant à lui terminé l’étape à la 7e position. Lors du premier sprint, il avait chuté à quelques kilomètres de l’arrivée et n’avait pas pu jouer sa chance, au contraire d’aujourd’hui. "C’était un départ assez facile, l’échappée s’est rapidement détachée", a-t-il raconté auprès de son équipe BORA – hansgrohe. "À la fin, c’était un peu nerveux entre les kilomètres 50 et 30 à cause de la possibilité de bordures, mais rien ne s’est finalement passé. La préparation du sprint a commencé, tout est allé assez vite dans les 25 derniers kilomètres. Malheureusement, j’ai perdu le contact avec mon lead-out dans le sprint. Pourtant, mon équipe a fait du bon travail, mais au final, tout ne s’est pas passé comme prévu. Je dois aussi admettre que je n’avais plus le punch dans les jambes pour aller chercher la victoire. Je ne suis pas vraiment satisfait avec une septième place, mais ce n’est pas non plus un mauvais début."