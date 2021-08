Vuelta - Jasper Philipsen euphorique après sa démonstration : "Encore plus belle que la 1e victoire"

24 heures après avoir été piégé et dû, la mort dans l'âm, assister à la victoire de Fabio Jakobsen au sprint, Jasper Philipsen a brillamment pris sa revanche ce mercredi sur la 5e étape.

Une victoire, finalement assez tranquille, au terme d'un sprint maîtrisé de bout en bout. Après la ligne d'arrivée, c'était donc logiquement l'euphorie qui prédominait chez notre compatriote : "Cette victoire est encore plus belle que la 1e. Surtout quand on regarde les 5 derniers kilomètres."

En effet, la fin de course a été très nerveuse et marquée par une énorme chute à 10 kilomètres de l'arrivée. Magnifiquement mis sur orbite par la petite partie de son train qui avait su slalomer entre les chutes, Philipsen a parachevé le travail collectif et déjà tourné la page après la desillusion de la veille : "Malgré la chute, l'équipe était encore bien compacte. On ne court pas ensemble depuis longtemps donc c'est génial de le faire de cette manière-là. C'est magnifique de pouvoir concrétiser ce travail d'équipe. Hier, j'étais déçu de ne pas avoir pu participer au sprint. Aujourd'hui, j'ai gagné donc je peux tourner la page. On va bien fêter cela."

Une victoire d'étape qui permet à Philipsen d'endosser le maillot vert de meilleur sprinteur. Va-t-il tout faire pour le garder ? "On va voir si cela va devenir un objectif" botte-t-il en touche avec le sourire.