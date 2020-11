Vuelta : Carthy dompte le terrible col de l'Angliru, Carapaz chipe le maillot rouge à Roglic !

Quelle étape ! Alors que le peloton abordait le terrible col de l’Angliru (13,2 km à 9,4% de moyenne) et ses nombreux tronçons au-delà des 20%, c'est Hugh Carthy qui s'est montré le plus fort au terme de ce redoutable 12e opus, qui aura taillé la part belle au duel entre favoris. Le Britannique s'impose finalement en costaud devant Vlasov, Mas et Carapaz. Il succède ainsi à Alberto Contador, dernier vainqueur au sommet de l’Angliru en 2017.

Au général, Richard Carapaz, qui a su créer un écart avec Roglic dans les derniers kilomètres, reprend 10 secondes au Slovène et lui chipe le maillot rouge de leader. Tout est encore ouvert dans cette Vuelta tellement indécise !

Retour 109 kilomètres plus tôt, au départ de Pola de Laviana, où le peloton s'apprête à vivre l'une de ses journées les plus éprouvantes de cette Vuelta 2020. Au programme donc, le difficile col de l'Angliru plus deux cols de première catégorie ainsi que deux cols de 3e catégorie. Les cuisses vont chauffer !

A une centaine de kilomètres de l'arrivée, un plantureux groupe tente de prendre la poudre d'escampettes et d'anticiper les hostilités. En contre, le meilleur grimpeur français et infatigable animateur de cette Vuelta, Guillaume Martin, tente de faire la jonction et y parvient facilement. Ils sont désormais une vingtaine à l'avant, bien déterminés à tenir tête à un oppressant peloton qui ne semble pas vouloir lâcher du lest, sous l’impulsion conjointe de Movistar et la Jumbo-Visma.

Au fil des kilomètres, les fuyards les moins en jambes lâchent. Gasparotto ou Osorio se font avaler par le peloton. A 40 bornes de l'arrivée, et alors que le groupe des favoris semble revenir sur l’échappée, une alliance franco-française se forme à l'avant : Martin se détache du groupe de tête en compagnie de ses compatriotes Roux et Périchon et de l'Espagnol Madrazo.