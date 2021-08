Vuelta - 9e étape : un énorme Damiano Caruso s'impose en solitaire au sommet de l'Alto de Velefique

Quel numéro de Damiano Caruso! Deuxième du dernier Giro, l'Italien s'est imposé en solitaire lors de la 9e étape de la Vuelta au terme des 188 kilomètres entre Puerto Lumbreras et le sommet de l'Alto de Velefique. Le coureur de Bahrain Victorious a devancé Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Enric Mas (Movistar). Au classement général, Roglic fait la belle opération de la journée et conserve son maillot rouge.

Damiano Caruso a pris les devants à 70 kilomètres de l'arrivée dans l'ascension de l'Alto Collado Venta Luisa (29.2 km pour 1958 mètres de dénivelé à 4.3% de moyenne). Avant de se diriger vers la dernière ascension de la journée, Caruso possède 4'30'' d'avance sur le peloton mené par les Jumbo-Visma de Roglic et 2'40'' sur les quatre poursuivants (Romain Bardet, Rafal Majka, Julen Amezqueta et Martijn Tusveld).

L'ascension du Velefique (13,1 km à 7,2%) fait mal au coureur espagnol qui continue néanmoins sa course folle alors que le peloton revient à toute vitesse sur les poursuivants. Bardet est le premier à se faire reprendre par le peloton dont Primoz Roglic qui passe à l'attaque.

A 6.5 km de l'arrivée, Roglic, Bernal, Yates, Enric Mas et Lopez sont à 3'15 de Caruso mais le Slovène fait exploser le groupe de poursuivants en compagnie de Mas.

Damiano Caruso tient bon et empoche sa 2e victoire d'étape de la saison en solitaire. Au sprint, Roglic se défait d'Enric Mas et s'offre la deuxième place.