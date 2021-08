Vuelta : 6 ascensions au programme et arrivée au Balcon de Alicante sur la 7e étape (LIVE commenté à 13h30)

Après l’avoir cédé à Rein Taaramae et Kenny Elissonde, Primoz Roglic a récupéré son maillot rouge jeudi à l’Alto de la Montana de Cullera. Au lendemain de cette arrivée pour puncheurs, c’est un parcours taillé pour grimpeurs qui attend le leader slovène du Tour d’Espagne et sa meute de poursuivants avec la 7e étape entre Gandia et Balcon de Alicante. Une étape à suivre en direct commenté en notre compagnie à partir de 13h30

152 km à parcourir, 6 cols à enchaîner et pratiquement aucun mètre de plat pour se refaire la cerise. Voilà le menu qui est réservé aux coureurs ce vendredi.

Si les premières ascensions de la journée sont relativement abordables, le moment décisif est prévu pour la montée finale. Le Balcon de Alicante et ses 8,4 km à 6,4% sont trompeurs. Caractérisé par une courte partie en descente en milieu de col, le Balcon de Alicante présentera ses pourcentages les plus durs dans les 4 derniers kilomètres avec des pics à 14%.