Vuelta 2021 : un premier grand Tour pour Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) qui espère "prendre part au sprint"

A 23 ans, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) va prendre le départ samedi à Burgos du Tour d’Espagne cycliste, son premier grand Tour. "Je ne sais pas trop à quoi m’attendre", a confié le jeune Limbourgeois lors d’un point presse jeudi. "Mais j’espère pouvoir prendre part à l’un ou l’autre sprint"

La liste des sprinters engagés dans cette Vuelta compte notamment Jasper Philipsen, le Français Arnaud Démare ou le Néerlandais Fabio Jakobsen. "Je ne regarde pas trop les autres, je me concentre sur moi-même et sur les sprints que je veux faire", a commenté Jordi Meeus qui a effectué cette saison ses débuts professionnels.

A la clé quelques places d’honneur – 6e à l’Etoile de Bessège, 4e à la Nokere Koerse -, mais aussi une victoire dans une étape du Tour de Hongrie et une 4e place au championnat de Belgique. Il a aussi terminé 4 et 5e dans des étapes au Tour de Burgos la semaine dernière. "Je ne sais pas trop à quoi m’attendre pour cette Vuelta. Une course sur trois semaines, c’est chaud. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. J’ai déjà disputé des courses comme Paris-Nice, le Tour de Catalogne, le Tour de Suisse ou le Tour de Romandie, mais la Vuelta c’est encore autre chose. Grimper, ce n’est pas vraiment mon truc, mais ces courses m’ont permis de bien progresser comme coureur en vue du Tour d’Espagne. La condition est bonne et j’espère pouvoir prendre part à l’un ou l’autre sprint. Je suis ici pour apprendre. Je n’ai pas de stress et ce n’est pas la première fois que je suis leader du sprint dans mon équipe. Ce n’est pas une situation nouvelle. Mais la Vuelta, c’est le plus haut niveau."

Le Tour d’Espagne s’élance de Burgos samedi par un contre-la-montre de 7,1 km et s’achèvera le 5 septembre à St-Jacques de Compostelle.