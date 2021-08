Vuelta 2021 : Tom Pidcock veut surtout aider ses leaders pour son premier Grand Tour

Moins de trois semaines après son titre olympique en VTT, Thomas Pidcock effectue son retour sur route tout en faisant ses débuts dans un grand tour. Beaucoup pensent qu'il fera carrière dans ces épreuves, mais le Britannique affrontera le Tour d'Espagne, qui débute samedi, sans aucune attente personnelle.

"Ma condition n'est pas très bonne en ce moment. La première semaine sera difficile, puis j'espère pouvoir aider mes leaders et surtout acquérir moi-même beaucoup d'expérience", a admis le coureur d'Ineos Grenadiers. "Je suis impatient de faire mes débuts mais je prendrai le départ sans objectif personnel. Je ne me concentre pas du tout sur un résultat. Je suis impatient de courir avec Egan (Bernal) et Richie (Carapaz), de les assister, mais honnêtement, ma meilleure condition n'est pas à la hauteur pour le moment."

Après les Jeux, Pidcock est rentré chez lui, dans le Yorkshire, et a bien fêté son titre. "Le temps entre les Jeux et la Vuelta a été court et ce n'est qu'à mon retour du Japon que j'ai réalisé l'importance d'une médaille olympique. Il y a des athlètes qui pourchassent cette plaque en or pendant toute leur carrière et je l'ai déjà obtenue à l'âge de 21 ans, lors de ma première participation. C'est donc quelque chose de vraiment unique. Tout le monde m'a dit de célébrer cette réussite, d'en profiter et c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai savouré chaque moment libre. Je n'ai pas très faim en ce moment et je ne suis pas très motivé.

Je soupçonne qu'au cours de la première semaine, je vais souffrir. Je prendrai les choses au jour le jour et j'espère qu'au cours de la deuxième et de la troisième semaine, je me sentirai mieux, que je pourrai aider mes équipiers, que j'acquerrai de l'expérience et que je serai prêt pour les Mondiaux. Ce sera mon prochain objectif, mais il est encore loin d'être gagné. Les Jeux Olympiques étaient mon plus grand objectif de la saison, je l'ai atteint. Maintenant, je participe à la Vuelta sans pression. Je prends le départ sans stress et c'est aussi agréable par moments", s'est réjoui Pidcock.