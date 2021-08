La 76e édition de la Vuelta, le Tour d’Espagne cycliste, démarre ce samedi 14 août de Burgos par un contre-la-montre individuel de 7km. Double tenant du titre, le Slovène Primoz Roglic sera assurément l’homme à battre tout au long de ces trois semaines semées d’embûches qui porteront le peloton jusqu’à Saint-Jacques de Compostèle, le 9 septembre prochain. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur le parcours et sur les principaux engagés de cette édition 2021 de la course espagnole.

Alors que le vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar profite d’un repos bien mérité, Jumbo-Visma et Ineos ont le champ libre pour une nouvelle confrontation palpitante. D’un côté, les Néerlandais miseront tout sur un seul homme, ce Primoz Roglic tellement malchanceux au Tour de France mais qui a toujours su se racheter sur les routes espagnoles.

Le Slovène, champion olympique contre-la-montre, respire la grande forme et aura du beau monde pour l’entourer : ses fidèles Sepp Kuss, Robert Gesink et Steven Kruijswijk auquel on peut notamment ajouter Sam Oomen et le Belge Nathan Van Hooydonck.

Un collectif qui ne fait pas peur à Ineos Grenadiers. Bien au contraire. Les Britanniques envoient du lourd pour la Vuelta et peuvent compter sur plusieurs leaders. Vainqueur du Giro en mai, Egan Bernal découvre la Vuelta et devrait être l’atout N°1 des Grenadiers. Le champion olympique Richard Carapaz (3e du Tour) et le redoutable Adam Yates (il a centré sa préparation sur la Vuelta) sont à l’affût en cas de défaillance de leur leader. Le champion olympique du VTT, le phénomène Tom Pidcock disputera quant à lui son premier Grand Tour, lui qui avait remporté le Giro chez les Espoirs.

Il ne fait aucun doute que ces deux équipes auront tout le poids de la course sur leurs épaules mais d’autres formations débutent cette Vuelta avec beaucoup d’ambition.

C’est notamment le cas de l’équipe Bahraïn Victorious. Déjà étincelante sur le Tour de France, l’équipe bahreïnienne débarque en Espagne avec du très lourd. Mikel Landa, vainqueur du récent Tour de Burgos, promet une grosse bagarre et sera soutenu par Damiano Caruso (2e du Giro), Jack Haig (5e du Dauphiné) et d’excellents grimpeurs comme Poels, Padun et Mäder.

Autre formation aux multiples options, Movistar propose à nouveau le trident Valverde – Mas – Lopez alors que EF misera sur le duo Uran – Carthy.

Plus isolés, Majka, Ciccone, Vlasov, Bardet et un Fabio Aru avec des ambitions retrouvées joueront une place intéressante dans le Top 10.