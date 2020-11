Vuelta 2020 : Un Roglic tout-terrain fait coup double sur le CLM, Carapaz reste en embuscade

On remarquera également la très bonne prestation de l’Américain Will Barta ( CCC) qui a échoué à une seule seconde d’une première victoire d’étape en carrière à 24 ans. La faute à un Roglic déchaîné dans les 1800 derniers mètres et capable de récupérer 18 secondes à l'Américain sur ce tronçon.

Vainqueur d'une 4e étape sur ce Tour d'Espagne, Roglic possède désormais 39 secondes sur Carapaz et 47 secondes sur un excellent Hugh Carthy, 4e de ce chrono à 26 secondes de la première place. Tout reste donc ouvert lors de cette dernière semaine.

Roglic – qui partait avec 10 secondes de retard au général sur Richard Carapaz – a refilé 49 secondes à l’Equatorien et a donc récupéré le maillot rouge de leader à cinq jours de l’arrivée à Madrid.

Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta20 Vive el último kilómetro de la contrarreloj ganadora de @rogla gracias a @CarrefourES Live the last km. of Primož Roglič's TT victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UFGqmXJzAc

Les autres membres du TOP 5, Dan Martin et Enric Mas, ont logiquement perdu du temps ce mardi en concédant respectivement 1 : 17 et 1 : 43 pour accumuler désormais 1 : 42 et 3 : 23 au général par rapport à Roglic.

Mercredi la 14e étape reliera Lugo à Ourense sur 204 km et s’annonce très usante. S’il ne présente aucune difficulté majeure, ce parcours est composé d’une multitude de bosses non répertoriées qui feront la sélection dans le peloton et empêcheront les sprinteurs de prétendre à la victoire. Le dernier kilomètre à 6,5% de moyenne km devrait favoriser le succès d’un puncheur si l’échappée du jour n’arrive pas au bout.