Vuelta 2020 : Un magistral Gaudu dompte l’Alto de la Covatilla, Roglic chahuté mais toujours en rouge et proche du sacre !

Quelle étape et quel dénouement dans cette Vuelta 2020, indécise et haletante jusqu’au bout ! Alors qu’il comptait 45 petites secondes d’avance sur son dauphin, Richard Carapaz , Primoz Roglic a été chahuté, poussé dans ses retranchements dans le redoutable Alto de la Covatilla, juge de paix de cette édition 2020, par un Equatorien hyper offensif. Au prix d’un bel effort dans les derniers hectomètres, Roglic conserve finalement sa précieuse tunique rouge pour quelques secondes ! Demain, dimanche, la dernière étape de plat devrait couronner le Slovène déjà lauréat en 2019. A moins que Carapaz et Ineos ne tentent un dernier baroud d’honneur…

Le résumé de cette étape complètement folle !

Roglic a eu chaud mais reste en rouge ! - © OSCAR DEL POZO - AFP

Des nuages, un désagréable crachin et du vent au départ de Sequeros. Comme si le ciel, narguant le peloton, voulait prévenir les coureurs de la journée éreintante qui les attend. Tous les favoris ont le masque, concentrés, conscients qu’il s’agit de leur dernière chance d’asseoir ou d’améliorer leur position au général. “On ne va pas arrêter d’essayer” confie Richard Carapaz, ambitieux 2e.

Après une belle bataille, 34 (!) coureurs s’isolent en tête. Parmi eux, deux hommes, David de la Cruz (10e) et David Gaudu (11e), trop bien placés au général et immédiatement pris en chasse par une Jumbo-Visma affamée. En tête de peloton, le lieutenant Robert Gesink abat un travail de titan pour limiter les écarts avec les fuyards.

Après une vingtaine de kilomètres d’une chasse acharnée mais peu fructueuse de la Jumbo, Movistar vient prêter main forte en accélérant. Mais une chute inattendue en tête de peloton, vient bousculer les cartes et scinde le groupe en deux. Parmi les victimes, Richard Carapaz, isolé dans le second groupe.. Après quelques kilomètres en chasse-patate, jonction salvatrice des deux essaims mais avertissement sans frais pour l’Equatorien.

Devant, la Groupama-FDJ (Gaudu) et UAE Emirates (De La Cruz) unissent leurs efforts pour maintenir l’écart avec le peloton. Et un à un, les plus faibles lâchent du lest. A 20 kilomètres de l’arrivée, 16 hommes en tête : 14 rescapés du matin, rejoints par Soler et Erviti.

Et alors que le peloton semble finalement hisser le drapeau blanc et se désintéresser de la victoire d’étape, trois hommes prennent la poudre d’escampette : Gino Mader (NTT), Mark Donovan (Sunweb) et Ion Izagirre (Astana).

Alors que derrière, les meilleurs grimpeurs de l’échappée, Martin, Soler ou Gaudu se mettent en branle pour revenir sur la tête de course, les trois leaders abordent la dernière montée de la Vuelta (11,4km à 7,1% vers la station de Covatilla) avec un matelas de 43” secondes d’avance.

Dans le groupe de poursuivants, ça réagit ! Gaudu, décidément très fort dans les pentes abruptes s’envole. Devant, Donovan et Mader coincent et laissent filer Izagirre. L’Espagnol est seul en tête mais son avance fond comme neige au soleil face au joli numéro de David Gaudu derrière lui. Déchainé, le Français le rattrape avant de le laisser sur place !

5, 10, 15 secondes d’avance pour Gaudu qui avale les kilomètres et augmente son capital. Dans le groupe des favoris, ça attaque enfin. Carthy met le feu aux poudres et force ses adversaires à se dévoiler. Carapaz, bien au chaud jusque-là, tente lui aussi une attaque ! Roglic réagit mais l’Equatorien s’envole et créé un vrai écart. Roglic serre les dents mais les secondes défilent au gré des kilomètres. Le compte à rebours est lancé dans un final à suspense digne d’un Tarantino !

Devant, Gaudu lève les bras et savoure une magistrale 2e étape personnelle. Derrière lui, les animateurs de la journée arrivent au compte-gouttes. Carapaz jette ses dernières forces dans la bataille mais boucle l’étape avec 20 secondes d’avance sur Roglic. Bousculé, grimaçant, le Slovène a eu très chaud mais reste en rouge !