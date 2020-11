Vuelta 2020: Suivez la 14e étape en direct (LIVE commenté à 11h)

Mercredi la 14e étape reliera Lugo à Ourense sur 204 km et s’annonce très usante. S’il ne présente aucune difficulté majeure, ce parcours est composé d’une multitude de bosses non répertoriées qui feront la sélection dans le peloton et empêcheront les sprinteurs de prétendre à la victoire. Le dernier kilomètre à 6,5% de moyenne km devrait favoriser le succès d’un puncheur si l’échappée du jour n’arrive pas au bout.

Une arrivée qui pourrait donc sur papier convenir à Primoz Roglic, à nouveau possesseur du maillot rouge de leader après le contre-la-montre qu'il a remporté mardi. Le Slovène doit gérer 39 secondes d'avance sur Richard Carapaz et 47 sur Hugh Carthy.