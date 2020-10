Vuelta 2020 : Marc Soler remporte la 2e étape, Roglic reste en rouge

Marc Soler remporte sa deuxième victoire de la saison et la première sur un Grand Tour, disputée mercredi entre Pampelune et Lekunberri. Le Catalan a surpris tout le monde dans la descente finale après avoir effectué un gros travail pour Valverde et Mas . Le maillot rouge, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris la deuxième place à 19 secondes, devant l’Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Le résumé de l’étape :

Tim Wellens (Lotto Soudal) a été très actif dès le début de l’étape. Le coureur de Lotto-Soudal était en effet parti en poursuite, en compagnie de le Néerlandais Julius Van den Berg (Education First) et l’Espagnol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), du premier attaquant du jour, le Colombien Juan Felipe Osorio (Burgos-BH), parti au 16e kilomètre et rejoint quelques kilomètres plus loin.

Wellens déposait ses compagnons d’aventure à la fin de la première ascension, le Puerto de Guirguillano (3e catégorie)

Wellens était rejoint au km 40 par l’Espagnol Alex Aranburu (Astana) et les Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et Jonathan Hivert (Total-Direct Energie). L’Espagnol Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) rejoignait ensuite ce groupe de tête.

A nouveau, Wellens attaquait à la fin de l’ascension, le Puerto de Urbasa. Il parvenait à compter 1 : 35 d’avance avant de voir ses poursuivants revenir sur lui à 37 km de l’arrivée. Derrière, à l’initiative des Movistar, le peloton éclatait.