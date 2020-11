Vuelta 2020 : le fin tacticien Tim Wellens décroche une 2e victoire d'étape en Espagne

Le Belge, 29 ans, s’est glissé dans la bonne échappée et s’est montré le plus fort d’un groupe de 6 dans l’ascension finale, une côte de 1,1 km à 6,5% de moyenne. Très solide, il a devancé le Canadien Michael Woods de quelques mètres lors d’un sprint final enthousiasmant et dont la ligne d’arrivée était étonnamment placée après un virage. Zdenek Stybar a quant à lui pris la 3e place.

Et de deux pour Tim Wellens ! Le coureur de l’équipe Lotto Soudal a remporté une deuxième victoire d’étape sur cette Vuelta 2020 ce mercredi en s’imposant sur la très usante 14e étape de 204 kilomètres entre Lugo à Ourense.

Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta20 Vive el último kilómetro de la segunda victoria de @Tim_Wellens gracias a @CarrefourES Live the last km. of Tim Wellens's second stage victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/ubFxbNGbHm

Toujours les bons choix pour décrocher un 30e succès chez les pros

Vainqueur de la 5e étape il y a une dizaine de jours à Sabiñanigo, Wellens est parvenu à intégrer un groupe de 7 coureurs partis à l’offensive à 160 km de l’arrivée après une première heure de course menée tambour battant.

Les fuyards ont pris plus de 5 minutes d’avance sur la "plaine" espagnole, des routes accidentées avec une multitude de talus non répertoriés.

Très attentif, Wellens a parfaitement réagi à la tentative d’attaque de Marc Soler et de Zdenek Stybar à 13 km de l’arrivée lors du passage dans l’ultime côte répertoriée. Très habile en descente et persévérant sur le faux plat montant suivant, il est revenu sur le duo de tête et a collaboré jusqu’au pied du dernier mur.



Les trois hommes se sont ensuite observés et ont favorisé le retour de Woods, Van Baarle et Arensman. Fin tacticien – et c’est bien rare dans le chef du Belge – Tim Wellens a choisi le bon moment pour prendre la tête du groupe à 300m de l’arrivée. Il a alors contrôlé ses adversaires avant d’accélérer.

Remonté par Woods, il a intelligemment gardé sa position à la corde pour aborder le dernier virage en tête et empêcher toute tentative de dépassement du Canadien.

Une victoire faite de force, d’intelligence et d’expérience pour le coureur trudonnaire qui décroche un 30e succès en carrière, le 4e dans un Grand Tour (deux au Giro en 2016 et 2018, deux au Tour d'Espagne en 2020).

Dans le peloton, les favoris se sont neutralisés et Primoz Roglic a donc conservé son maillot rouge. Jeudi, les coureurs retrouveront des routes similaires et donc accidentées sur la 15e étape, la plus longue de cette 75e édition avec ses 230 kilomètres. Un parcours qui risque de rester dans les jambes des prétendants à la victoire.