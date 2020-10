Vuelta 2020 : Gaudu triomphe à la Farrapona, les favoris se neutralisent

Passé à l’offensive à plus de 100km de l’arrivée avec 8 autres coureurs, le Français de 24 ans est sorti vainqueur d’un tête à tête avec un très offensif Marc Soler pour décrocher le 3e succès de sa carrière chez les pros. Le premier dans un Grand Tour pour le coureur de la FDJ, vainqueur du Tour de l’Avenir en 2016.

L’éprouvante 11e étape de la Vuelta entre Villaviciosa et l’Alto de la Farrapona (18,6 km à 5,7%) a récompensé le courageux David Gaudu samedi.

OUIIIIIII DAVID ! Première victoire sur un Grand Tour pour Gaudu, et première victoire d'étape tricolore sur cette Vuelta #LaVuelta20 #LesRP pic.twitter.com/y4XXRUeIPw

Un rythme soutenu dès les premiers kilomètres, Wellens a essayé

La première partie de course menée tambour battant avec Tim Wellens à l’offensive dès les premiers kilomètres pour aller chercher des points au classement de la montagne.

Une offensive qui a fait réagir le détenteur du maillot du meilleur grimpeur Guillaume Martin. Le Français a mis son équipe à contribution et fait exploser une bonne partie du peloton dans la première ascension de première catégorie du jour : l’alto de la Colladona.

Une fois la jonction opérée, un groupe de contre de 9 coureurs parvient à se détacher avec notamment Martin, Wellens et Gaudu.

Dans le col suivant, l’alto de la Cobertoria, les hommes de tête sont rejoints par Marc Soler (10e du général à 3 : 52 de Roglic), capable de boucher 2 minutes en quelques kilomètres avec une attaque à 80 km de l’arrivée. Wellens doit quant à lui lâcher prise après ses efforts du début d’étape.

Supporté par son équipier Nelson Oliveira, Soler va parvenir à garder une bonne avance pour se présenter au pied de la dernière ascension en compagnie de 6 compagnons d’échappée avec 3 minutes d’avance sur le groupe des favoris.

L’action décisive s’est produite à 5 km de l’arrivée avec une accélération de Soler, suivi immédiatement par Gaudu. Les deux hommes se sont relayés sans bluffer jusqu’au sprint final où le Français s’est montré le plus brillant.

Derrière eux, seul le Russe Alexander Vlasov a tenté de sortir du peloton et a grappillé cinq secondes sur Roglic, Carapaz, Martin et Mas. Grâce à son échappée, Soler est lui remonté de la 10e à la 6e place et compte désormais 2 : 44 de retard sur Roglic.

Dimanche, le terrible col de l’Angliru (13,2 km à 9,4% de moyenne) viendra ponctuer la deuxième semaine. Une ascension mythique avec ses nombreux tronçons au-delà des 20% qui restera dans les jambes après les deux cols de première catégorie et les deux cols de 3e catégorie au programme de la 12e étape.