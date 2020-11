Vuelta 2020 en direct : Roglic à 139,6 kms du doublé (LIVE commenté 13H)

David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté la 17e étape du Tour d'Espagne entre Sequeros et Alto de La Covatilla samedi. Au classement général, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve son maillot rouge pour 24 secondes et est pratiquement assuré de remporter la deuxième Vuelta de sa carrière au terme de la dernière étape dimanche entre l'Hipódromo de la Zarzuela et Madrid.

Avant la montée de l'Alto de La Covatilla, la dernière difficulté de la journée, un groupe de trois coureurs s'isolait en tête: Gino Mäder, Ion Izagirre et Mark Donovan. Derrière, Gaudu partait en contre et s'isolait en tête à 4 kilomètres de l'arrivée pour remporter sa deuxième étape cette année sur la Vuelta devant Gino Mäder et Ion Izagirre.

Derrière, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), deuxième du général à 45 secondes, tentait une attaque et creusait l'écart sur Roglic. L'Equatorien ne reprenait que 20 secondes.

Le Slovène Roglic, deuxième du Tour de France derrière Tadej Pogacar, a conservé le maillot rouge et est sur le point de remporter sa deuxième Vuelta au terme de la dernière étape, promise aux sprinters, ce dimanche entre l'Hipódromo de la Zarzuela et Madrid (139,6 km).