Vuelta 2020 : Dan Martin met fin à deux ans de disette sur la 3e étape

Le coureur de l’équipe Israël Start-Up Nations a mis fin à plus de deux ans sans victoire. Son dernier succès remontait à juillet 2018 et son coup de force à Mûr de Bretagne sur le Tour de France.

Troisième étape et troisième arrivée favorable aux grimpeurs dans cette Vuelta 2020 avec un parcours de 166 kilomètres entre Lodosa et La Laguna Negra-Vinuesa. Une dernière ascension roulante (8,6km à 5,8%) mais pendue sur son sommet qui a vu l’Irlandais Daniel Martin l’emporter devant Primoz Roglic et Richard Carapaz .

Etapa 3 - Stage 3 | #LaVuelta20 Vive el último kilómetro de la victoria de @DanMartin86 gracias a @CarrefourES Live the last km. of Dan Martin's victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/W9CCr3rBNG

Après une première partie d’étape abordée calmement, l’équipe Ineos a fait la sélection dans le final grâce notamment au travail de Christopher Froome. Alors qu’Esteban Chaves et Marc Soler étaient retardés sur problème mécanique au plus mauvais moment, la bagarre a débuté à 1km du but avec une attaque du Français Champoussin, rapidement neutralisée.

On a donc assisté à un sprint en côte où Martin a fait parler ses qualités de puncheur pour s’imposer et prendre 10 secondes de bonifications au passage. Dans sa roue, Carapaz et Roglic ont semblé très solides et n’ont rien lâché. Le Slovène garde d’ailleurs son maillot rouge de leader avec 5 secondes sur l’Irlandais et 13 sur l’Equatorien.

Les grands perdants du jour s'appellent donc Soler et Chaves qui ont respectivement perdu 45 secondes et 1:06.

Notons également que le Français Thibaut Pinot et le Slovène Matej Mohoric n’ont pas pris le départ ce matin.

Vendredi, la 4e étape reliera Garray et Ejea de los Caballeros sur 191,7 km. Une étape qui pourrait sourire aux sprinteurs de par son profil plat. Attention néanmoins au vent qui pourrait jouer un rôle dans les derniers kilomètres.

>> LIRE AUSSI : Jai Hindley remporte l’étape du Stelvio, Kelderman nouveau maillot rose, le podium en 15 secondes