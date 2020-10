Alors que le Giro est sur la fin, la Vuelta démarre ce mardi. Car la 75e édition du Tour d’Espagne devait initialement débuter le 14 août avec trois jours de course aux Pays-Bas. Mais comme la plupart des événements sportifs, il a dû être reporté à cause de la pandémie de coronavirus.

Du coup, la Vuelta, raccourcie à 18 étapes, s’élancera ce mardi à Irun, au Pays basque. Le vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic, fait office de favori dans une course taillée pour les grimpeurs mais aussi menacée par la neige et le coronavirus.

Et aujourd’hui, il faudra se farcir 173km entre Irun et Arrate Eibar avec déjà trois cols de 3e catégorie et un de 1ère.