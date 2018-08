Vincenzo Nibali honoré du dossard n°1 à la Vuelta

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) avait déjà assuré être au départ de la 73ème édition du Tour d'Espagne. Lundi, les organisateurs ont annoncé que l'Italien, victime d'une lésion vertébrale au Tour de France, portera le dossard n°1 samedi à Malaga, théâtre du prologue inaugural long de 8 kilomètres.

Traditionnellement, le vainqueur sortant reçoit le n°1 mais le Britannique Chris Froome étant absent, les organisateurs ont dû choisir entre quatre anciens lauréats, Alejandro Valverde (2009), Vincenzo Nibali (2010), Fabio Aru (2015) et Nairo Quintana (2016).

L'organisation a opté, "au regard de son palmarès", pour le Requin de Messine. En effet, Nibali compte les trois Grands Tours (Vuelta 2010, Giro d'Italia 2013 et 2016, Tour de France 2014) mais également le Tour de Lombardie (2015 et 2017) et Milan-San Remo (2018) à son actif.

L'Italien, 33 ans, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne viserait pas un classement final sur les routes de cette Vuelta 2018. "Je suis dans une phase de récupération de mes moyens, il m'est difficile de penser au classement général avec aussi peu de jours d'entraînement derrière moi", a-t-il déclaré. "L'idéal, pour moi, serait de gagner plusieurs étapes au cours de la dernière semaine."

"J'ai toujours aimé courir en Espagne, les parcours sont beaux et, à La Vuelta, je ressens moins de pression qu'au Giro et au Tour. Naturellement, mon plus beau souvenir reste ma victoire en 2010, le premier Grand Tour que j'ai gagné et qui a marqué un tournant dans ma carrière", a ponctué Nibali.

Javier Guillén, le directeur général de l'épreuve, estime que c'est un "luxe de pouvoir compter une nouvelle fois sur sa participation". "C'est un coureur élégant, combatif et très charismatique. Il mérite bien le dossard numéro 1".