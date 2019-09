Un "Ruban Jaune" pour Philippe Gilbert vainqueur d'une course avec la plus grosse moyenne

"Je crois que je n'ai jamais vu ça durant mes 17 années de carrière", Philippe Gilbert ne croyait pas si bien dire en commentant sa victoire lors de la 17e étape du Tour d'Espagne (WorldTour), mercredi à Guadalajara. Le Liégeois de la formation Deceuninck-Quick Step, est en effet le nouveau détenteur du "Ruban Jaune", ont annoncé les organisateurs de la Vuelta jeudi.

Le "Ruban Jaune" est un prix créé en 1936 par Henri Desgrange, le fondateur du Tour de France, pour le coureur s'imposant avec la vitesse moyenne la plus élevée sur une épreuve de plus de 200 kilomètres.

Mercredi, Philippe Gilbert s'est imposé à une vitesse moyenne de 50,628km/h sur un parcours de 219,6km.

Il efface ainsi des tablettes l'Italien Matteo Trentin, vainqueur à une moyenne de 49,641km/h de Paris-Tours (231km) en 2015.

C'est aussi la première fois qu'un coureur gagne ce "Ruban Jaune" à l'occasion d'une course par étapes et non pas sur une course d'un jour.