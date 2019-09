Un grand Gilbert s'impose en solitaire à Bilbao, sa dixième étape sur un Grand Tour

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) a remporté dans la 12e étape de la Vuelta. L’ancien champion du monde s’est montré le plus costaud de l’échappée et a été cueillir sa sixième victoire sur les routes du Tour d’Espagne. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge de leader.



"Phil" a fait la différence dans les pentes les plus dures de l’Alto de Arraiz, la dernière difficulté du jour. Parti à un peu plus d’un kilomètre du sommet, il a basculé avec 23 secondes d’avance. Il a ensuite résisté au retour de Fernando Barcelo (Euskadi-Murias) et Alexander Aranburu (Caja Rural) dans les 8 derniers kilomètres. Les deux Espagnols ont allié leurs efforts mais notre compatriote a conservé quelques mètres d’avance.



Philippe a franchi la ligne en exhibant ses dix doigts pour saluer sa dixième victoire d’étape sur un Grand Tour (une sur le Tour, trois au Giro et dix à Vuelta).



Le coureur de Remouchamps n’avait plus levé les bras sur la Vuelta depuis 2013 et… la 12e étape déjà. Gilbert prouve qu’il est en forme à un peu plus de trois semaines des championnats du monde qui auront lieu dans le Yorkshire.



Arrivé dans le peloton, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge de leader.

Vendredi, c’est une étape de montagne qui attend les coureurs : 166,4 km entre Bilbao et Los Machucos. La 13e étape propose sept cols, quatre de 3e catégorie, deux de 2e catégorie et une arrivée hors catégorie à Los Machucos.