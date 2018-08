UAE Emirates fait confiance au duo Fabio Aru-Dan Martin

L'Italien Fabio Aru, 28 ans, lauréat de l'épreuve en 2015, double vainqueur d'étape en 2014, est le leader désigné de la formation UAE Emirates pour le 73e Tour d'Espagne cycliste (WorldTour). Il sera flanqué de l'Irlandais Dan Martin, un ambitieux lieutenant. L'épreuve se disputera du 25 août au 16 septembre. La composition de l'équipe des Emirats a été dévoilée mardi.

Aru, contraint à l'abandon lors de la 19e étape du Tour d'Italie, puis seulement 10e du Tour de Pologne, compte sur la Vuelta pour signer son retour à l'avant-plan de la scène, et ensuite s'y maintenir au mondial et au Tour de Lombardie.

"Je n'ai pas obtenu les résultats que j'espérais lors de la première partie de la saison", avoue-t-il. "Mais il faut savoir tirer les leçons de ses défaites, puis tourner la page, et aborder la suite avec encore plus de motivation. Ce sera une Vuelta tactiquement ouverte, les neuf arrivées au sommet vont sûrement donner lieu à de multiples attaques. Je devrai aussi me méfier des courtes étapes qui auront un grand impact sur le classement général."

Dan Martin, 32 ans depuis lundi, vainqueur de le 6e étape au Mur de Bretagne, supercombattif et huitième du général au Tour de France, avait gagné une étape de la Vuelta'2011.

Les Italiens Simone Petilli, Valerio Conti et Edward Ravasi soutiendront les deux leaders en montagne, mais joueront à l'occasion leur carte personnelle en cas d'opportunité.

Les Norvégiens Sven-Erik Bystrom et Vegard Stake Laengen emmèneront les sprints pour Simone Consonni.

. La sélection d'UAE Emirates : Valerio Conti (Ita), Fabio Aru (Ita), Daniel Martin (Irl), Vegard Stake Laengen (Nor), Simone Consonni (Ita), Simone Petilli (Ita), Sven Erik Byström (Nor), Edward Ravasi (Ita)