Tour d’Espagne – INEOS Grenadiers avec Bernal, Carapaz et Yates, premier grand tour pour Pidcock

C’est avec une équipe impressionnante qu’INEOS Grenadiers se présentera au départ du Tour d’Espagne samedi à Burgos. La formation britannique, qui a dévoilé sa sélection lundi, sera emmenée par le Colombien Egan Bernal, vainqueur du dernier Giro et vainqueur du Tour de France 2019, qui va découvrir la Vuelta, et le nouveau champion olympique, l’Équatorien Richard Carapaz, 2e de la Vuelta l’année passée et 3e du dernier Tour de France. INEOS Grenadiers comptera aussi sur le Britannique Adam Yates, 4e et 9e du Tour de France en 2016 et 2020, et le Russe Pavel Sivakov, 9e du Giro 2019.

Tom Pidcock va disputer son premier grand tour à 22 ans. Après la saison de cyclocross, le Britannique s’est révélé sur la route cette saison, remportant la Flèche Brabançonne et terminant notamment 2e de l’Amstel Gold Race et 3e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le touche à tout de Leeds vient en outre d’être sacré champion olympique de mountainbike à Tokyo.

L’Italien Salvatore Puccio, le Néerlandais Dylan van Baarle et l’Équatorien Jhonatan Narvaez complètent la sélection d’INEOS Grenadiers.

Le Tour d’Espagne, dont les deux dernières éditions ont été remportées par le Slovène Primoz Roglic, débutera samedi par un chrono de 8 km à Burgos et se terminera le 5 septembre à Saint-Jacques de Compostelle.