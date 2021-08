Tour d'Espagne : Chris Froome ne sera pas au départ de la Vuelta

Déjà vainqueur de la Vuelta à deux reprises, Chris Froome, 36 ans, ne participera pas au Tour d'Espagne cycliste. Le Britannique d'Israel Start-Up Nation a déclaré à Cyclingnews qu'il n'est pas assez bien préparé pour participer à un autre grand tour. Son équipe n'a pas encore officialisé sa décision.

Froome a terminé le Tour de France à une 133e place anonyme le mois dernier et a ensuite connu des problèmes de santé dont il vient à peine de se remettre. "Je commence tout juste à me sentir un peu mieux et je ne veux pas me lancer dans un autre grand tour sans être parfaitement préparé", a déclaré Froome, qui a également remporté le Tour de France à quatre reprises. "J'attends avec impatience le reste de la saison, maintenant que les problèmes qui m'ont gêné cette année ont été résolus."

Selon Cyclingnews, Froome participera au Tour d'Allemagne et au Tour de Lombardie au lieu de la Vuelta.