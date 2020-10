Tim Wellens : "Content d'avoir retrouvé de bonnes jambes"

Tim Wellens (Lotto-Soudal) a entamé sa Vuelta avec le couteau entre les dents. A l’attaque lors des deux premières étapes, il n’a pourtant pas vécu deux journées identiques. Après avoir souffert mardi, il a "retrouvé de bonnes jambes" en direction de Lekunberri.

►►► À lire aussi : Marc Soler remporte la 2e étape, Roglic reste en rouge

Toujours aussi offensif, le coureur de Saint Trond a passé plusieurs kilomètres seul en tête.



"Je n’ai pas attaqué pour tester mes jambes, mais pour gagner l’étape. Je pensais qu’il y avait une possibilité. On ne sait jamais lors de la première étape d’un grand tour, ça peut partir dans tous les sens. Aujourd’hui aussi, il y avait une chance que ça aille au bout. Il faut un petit peu de chance. Mais je suis content d’avoir retrouvé des bonnes jambes ce mercredi. J’espère que je garderai cette forme pour le reste de la Vuelta. Hier les sensations étaient vraiment mauvaises, mais aujourd’hui c’était super bien. Je suis ici pour gagner une étape. Si on est souvent dans l’échappée, on peut peut-être penser au maillot du meilleur grimpeur. Mais l’objectif est de gagner une étape le plus tôt possible", conclut-il avec un sourire sous le masque.