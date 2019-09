Superbe numéro de Pogacar qui brave l'orage et s'adjuge la 8e étape de la Vuelta au sommet à Cortals d'Encamp

9e étape redoutable de la Vuelta ce dimanche entre Andorre la Vieille et Cortals d’Encamp. L’organisation avait en effet misé sur 96 kilomètres et un tracé jonché de cinq ascensions, dont trois dans les 25 derniers kilomètres. Et qui dit étape courte et dit généralement beaucoup d’animation. Une tendance confirmée puisqu’après une belle bataille inaugurale, un groupe d’une trentaine de coureurs s’isole en tête.

Mais après plusieurs percées successives infructueuses dans le groupe des trente, dont un superbe numéro du Français Geoffrey Bouchard (finalement repris à douze kilomètres de l’arrivée), tous les favoris reviennent à la charge. Miguel Angel Lopez attaque, imité par Alejandro Valverde avant de voir Nairo Quintana s'isoler en tête, en compagnie du jeune Tadej Pogacar. Le Slovène ne se pose pas de questions et contre le Colombien à deux kilomètres de l'arrivée. Il ne sera plus repris et s'adjuge une fantastique et prestigieuse victoire d'étape à 20 ans à peine.

Au classement général, Nairo Quintana profite de la défaillance de Nicolas Edet et de son attaque saillante pour récupérer quelques précieuses secondes et s'emparer du maillot rouge. Le "Big Four" Quintana, Valverde, Roglic et Lopez se tiennent en vingt petites secondes au général.