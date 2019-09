Suivez la redoutable 9e étape de la Vuelta (LIVE commenté dès 14h55)

La 9e étape du Tour d'Espagne ne présente que 96 kilomètres mais ils seront redoutables. Cinq ascensions sont au programme entre Andorre la Veille et et Cortals d'Encamp. Les coureurs affronteront d'abord le Coll d'Ordino (8,9km à 5,1%) puis le pentu Coll de la gallina (12,2 km à 8,3%). Les trois dernières ascensions s'enchaîneront rapidement et sont ramassées dans le 25 derniers kilomètres. L'Alto de la Comella (4,3km à 7,7%) laissera place à l'Alto de Engolasters (5km à 8,1%) avant un chemin de terre de cinq kilomètres qui servira de transition à l'ultime ascension vers Cortals d'Encamp (6km à 8%).

En profitant de l'échappée de samedi, Nicolas Edet s'est emparé du maillot rouge de leader. Parviendra-t-il a conserver les 2:21 qu'il a d'avance sur Dylan Teuns et surtout les 3 minutes sur les meilleurs grimpeurs de cette Vuelta. Rien n'est moins sûr. Le maillot rouge a déjà changé cinq fois d'épaules en ce début de Tour d'Espagne et le terrain est propice pour que cela advienne à nouveau.