Suivez la douzième étape de la Vuelta en direct (LIVE commenté 13h15)

Ce jeudi, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), solide leader de la Vuelta, portera à nouveau le maillot rouge lors de la douzième étape (171,4 km) entre le Circuit de Navarre et Bilbao, avec trois ascensions de troisième catégorie condensées dans les trente derniers kilomètres de l’étape. De quoi encourager une course de mouvement ? Suivez le déroulement de la course en direct commenté dès le départ, qui sera donné à 13h12.

Mercredi, c’est l’Espagnol Mikel Iturria (Euskadi Murias) qui a remporté la onzième étape, disputée sur la distance de 180 kilomètres entre Saint-Palais et Urdax-Dantxarinea.

Sur les routes accidentées des Pyrénées-Atlantiques (France) puis de la Navarre espagnole, Mikel Iturria, 27 ans, s’est montré le plus malin en faussant compagnie à ses compagnons à plus de vingt kilomètres de l’arrivée puis en résistant au retour des autres fuyards. Le Basque, qui évolue au sein d’une petite formation de deuxième division ayant bénéficié d’une invitation sur cette Vuelta, a franchi la ligne en secouant la tête en signe d’incrédulité.