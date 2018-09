Ce dimanche, la 15e étape de la Vuelta présente une troisième arrivée en côte consécutive dans les Asturies entre Ribera de Arriba et les Lacs de Covadonga (178,2 km). Cette dernière ascension de 11,7 km à 7,2 % de moyenne (maximum 20%) viendra clôturer la deuxième semaine de course. Avant d'arriver sur ce sommet mythique et traditionnel de la Vuelta, le peloton devra affronter deux cols de première catégorie et un col de troisième catégorie.

L'étape est à suivre en direct commenté dès 12h44.