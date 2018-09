L'Espagnol Oscar Rodriguez a remporté vendredi la 13e étape de la Vuelta entre Candas Carreño et La Camperona, la première étape du triptyque montagneux dans les Asturies. Au terme des 174,8 km, le jeune coureur de l'équipe Euskadi Murias s'est montré le plus solide dans la dernière ascension vers La Camperona et ses pentes à 20%.

Ce samedi, le peloton retrouvera une autre étape montagneuse dans les Asturies entre Cistierna et Les Praeres Nava sur 171 km. Un parcours qui se clôturera par un col court mais redoutable (4km à 12,5% de moyenne).