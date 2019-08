Sam Bennett et Rafal Majka principales cartes pour BORA à la Vuelta

L'équipe BORA-hansgrohe a annoncé lundi matin sa sélection pour la 74e édition du Tour d'Espagne qui débutera le 24 août à Torrevieja. La formation cycliste WorldTour pourra compter sur deux atouts majeurs, le sprinteur irlandais Sam Bennett et le grimpeur polonais Rafal Majka.

Sam Bennett a impressionné la semaine dernière sur les routes du BinckBank Tour en remportant la bagatelle de trois étapes au sprint. Le champion d'Irlande, 28 ans, aura à cœur de réitérer de telles performances pour sa première participation à la Vuelta. En 2018, il avait levé les bras à trois reprises au Tour d'Italie.

L'autre coureur à suivre du côté de BORA-hansgrohe sera sans aucun doute le Polonais Rafal Majka, qui débutera son 16e grand tour. Double vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2014 et vainqueur de la 14e étape de la Vuelta en 2017, Majka a terminé 3e du Tour d'Espagne en 2015 et 6e du Giro en début de saison. Il sera épaulé par l'Autrichien Gregor Mühlberger et le champion d'Italie Davide Formolo, 2e de Liège-Bastogne-Liège et 15e du Giro en 2019.

Ce Tour d'Espagne, remporté en 2018 par le Britannique Simon Yates, se terminera le 15 septembre à Madrid.

- La sélection BORA-hansgrohe: Rafal Majka (Pol), Sam Bennett (Irl), Gregor Mühlberger (Aut), Davide Formolo (Ita), Jempy Drucker (Lux), Felix Grossschartner (Aut), Pawel Polanski (Pol), Shane Archbold (N-Z).