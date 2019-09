Roglic à 106 km d'un premier Grand Tour, la 21e étape de la Vuelta promise aux sprinteurs (LIVE commenté dès 16h30)

Professionnel depuis six ans seulement après un passé - plus ou moins glorieux - en tant que sauteur à ski, Primoz Roglic s’apprête à décrocher le premier Grand Tour de sa carrière à 29 ans. Impressionnant de régularité et imperturbable en haute montagne, le Slovène n’aura aucun mal à négocier les 106,6 km de la 21e étape de la Vuelta, complètement plats et destinés à servir de passerelle aux 153 coureurs restants avant une explication entre sprinteurs. Un épilogue que RTBF. be/sport vous propose de suivre en direct commenté dès 16h30.

Lors de ces trois semaines à cheval sur le mois d’août et le mois de septembre, Roglic aura appris des erreurs faites au Tour d’Italie où il a quand même pris une belle 3e place. Toujours attentif, il a cette fois-ci pu compter sur une équipe solide à ses côtés. Au contact lors d’une première semaine piégeuse, il a pris le pouvoir dans son exercice favori, le contre-la-montre de la 10e étape entre Jurançon et Pau.

Et alors que l’on attendait plutôt sur la défensive en montagne, le leader de Jumbo-Visma a assuré en augmentant son avance sur ses poursuivants dans la deuxième semaine. Enfin, le parcours allégé de la troisième semaine lui a permis d’oublier les carences affichées lors dernières étapes du Giro.

Candidat n°1 pour concurrencer les Ineos la saison prochaine, Roglic aura partagé la scène avec deux autres phénomènes du cyclisme. Alejandro Valverde, 2e à 2:33, a encore une fois épaté par sa longévité avec un 9e podium sur un Grand Tour. Tadej Pogacar a lui surpris par sa précocité avec un premier podium en GT à 20 ans qui en laisse présager beaucoup d’autres.