Roche, ancien leader, et Uran abandonnent la Vuelta après une chute collective

Le peloton de la Vuelta a perdu quelques éléments suite à une chute collective survenue après 110 km lors de la 6e étape entre Mora de Rubielos et Ares del Maestrat.



Les principales victimes se nomment Nicolas Roche (Sunweb), ancien porteur du maillot rouge et Rigoberto Uran (EF Education First), 6e du Général ce matin. les deux coureurs ont été contraints à l'abandon. Roche a tenté de poursuivre la course. Il a ensuite fait appel à la voiture médicale avant de finalement renoncer.



Hugh Carthy (EF Education First) et Victor de la Parte (CCC Team) ont également été impliqués dans la chute et ont aussi quitté la course.



Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) et Tony Martin (Jumbo-Visma) ont aussi tâté du bitume espagnol. Cela n'a pas empêché le solide coureur allemand de reprendre son travail en tête de peloton.