Richard Carapaz, vainqueur du Giro, incertain après une chute - © YUZURU SUNADA - BELGA

Carapaz empoche la 4e étape du Giro, Dumoulin chute et perd 4 minutes - Giro - 14/05/2019 L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) s'est adjugé la victoire mardi dans la 4e étape du 102e Tour d'Italie cycliste. Elle menait le peloton de 174 coureurs au long d'un parcours de 235 km entre Orbetello et Frascati. Parti à 300 mètres du but, il a résisté, sur la ligne, au retour de justesse l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) au sommet de la longue montée qui précédait l'arrivée. L'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a pris la 3e place.