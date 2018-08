Quinze Belges au départ, certains peuvent rêver de succès partiels

Quinze Belges prennent ce samedi le départ de la 73e Vuelta à Malaga. Lotto Soudal livre plus de la moitié de ce total avec une équipe totalement belge. Beaucoup de Belges tiennent des rôles d'équipiers. Tiej Benoot, Thomas De Gendt, Dylan Teuns, Sander Armée, Laurens De Plus et Dries Devenyns voudront se montrer.

Lotto Soudal devait aborder la Vuelta avec sept de nos compatriotes et le Polonais Tomasz Marczynski, qui a remporté l'an dernier deux des quatre étapes de la formation belge. Cependant, le Polonais est malade. Il est remplacé par Victor Campenaerts, le double champion d'Europe de contre-la-montre qui peut viser le court chrono de samedi.

"Un prologue, c'est toujours plaisant", a estimé Campenaerts. "Huit kilomètres, ce n'est pas grand-chose, mais je ferai tout ce que je peux pour obtenir le meilleur résultat possible. Après cela, nous verrons s'il y a d'autres possibilités." On s'attend à ce que Campenaerts ne termine pas le Tour d'Espagne en vue des championnats du monde d'Innsbruck.

La sélection de Marc Sergeant comprend également deux vainqueurs d'étapes de 2017 : Thomas De Gendt et Sander Armée, qui a signé l'année dernière dans la dix-huitième étape son premier et pour l'instant aussi seul succès chez les pros. De Gendt n'a pas fait un très bon Tour de"France et aura une deuxième chance à la Vuelta, où il a remporté la dix-neuvième étape l'an dernier.

On s'attend aussi à ce que Tiesj Benoot veuille se montrer après sa chute dans la quatrième étape du Tour. Björg Lambrecht, un jeune talent de 21 ans, effectue ses débuts dans un grand tour. Cette année, Lambrecht a enregistré son premier succès pro dans le Tour des Fjords. Il a roulé quelques fois avec les meilleurs grimpeurs. Il veut surtout acquérir plus d'expérience dans cette Vuelta.

Quick-Step Floors aligne trois Belges : Dries Devenyns, Pieter Serry et Laurens De Plus. Ce dernier, en particulier, pourra jouer sa carte personnelle. De Plus était prévu dans le Giro, mais une collision lors d'un entraînement en Afrique du Sud a retardé sa préparation. Le Giro est arrivé trop vite pour le Flandrien. Devenyns et Serry peuvent rêver d'une échappée, même s'ils devront aussi travailler pour les leaders.

Dylan Teuns n'a pas été retenu pour le Tour de France. Il a déjà montré qu'il est en bonne forme dans le Tour de Pologne qu'il a terminé à la 5e place, un an après avoir gagné le classement final. Le Limbourgeois voudra sans doute montrer dans la Vuelta qu'il a des capacités en côte et visera l'une ou l'autre étape.

Enfin, il y a Floris De Tier chez LottoNL-Jumbo, Kenneth Vanbilsen chez Cofidis et Tom Van Asbroeck chez EF Education First. De Tier a fait ses grands débuts l'année dernière dans un grand tour, avec une cinquième et sixième place d'étape. Dans cette Vuelta, il sera l'équipier de Kruijswijk et Bennett, bien qu'il puisse aussi se glisser dans une échappée. Vanbilsen doit faire son travail pour le sprinter Bouhanni. Van Asbroeck, 3e l'année dernière dans l'étape de Tarragone a aussi fini 5e et 4e. Il est autorisé à se montrer au sprint. "Je veux obtenir d'excellents résultats au sprint, peut-être même gagner. On ne sait jamais. Mon état et ma préparation étaient parfaits pour ce tour et donc tout est possible."