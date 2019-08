Quintana : "Je n'avais jamais gagné une étape de la sorte"

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a attaqué à 3 km de l'arrivée pour aller chercher la victoire dans la 2e étape du Tour d'Espagne, dimanche à Calpe.

"C'est quelque chose de très particulier. Je pense que je n'avais jamais gagné une étape de la sorte mais il faut une première pour tout", déclare le Colombien. "C'était beau et particulier. L'équipe et moi-même avions besoin de quelque chose comme ça. On a parfaitement travaillé aujourd'hui et ça paye au niveau des résultats. Ce n'était pas prévu. L'ascension de Puig Llorença a été très rapide et le groupe était plus petit que ce à quoi on s'attendait. Avec Alejandro (Valverde), on s'est parfaitement réparti les rôles pour aller au bout. Il y a eu une cassure et on était motivés tous les six à l'avant pour creuser l'écart. J'ai pu tirer le meilleur de cette situation tendue. Lors de ma célébration, j'ai voulu donner l'impression que je volais. On m'appelle parfois le Condor et je veux continuer à voler haut, à apporter du bonheur aux gens qui me suivent, aux gens qui m'aiment. Qu'ils sachent que Nairo est toujours très actif".